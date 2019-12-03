Мария Захарова напомнила Зеленскому, что дончане не выбирали его и потому слушать не обязаны

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-03T10:37:15+03:00

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Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова напомнила украинской власти, что дончане не голосовали за Владимира Зеленского, а потому и не обязаны слушать его.

Дипломат напомнила о риторике украинских СМИ, где, в том числе Зеленский говорит о Донбассе: «Я знаю, что там есть те, кто выступает за Украину. Есть те, кто потерялись. А есть те, кто за Россию. Вот последние могут уезжать».

Он также отметил, что каждый может выбирать, где он хочет жить. Однако, по его словам, нечестно на территории Украины говорить «я гражданин России и это моя земля».

- Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами, - ответила ему Мария Захарова. - Кстати, жители Донбасса президента Украины в 2019 году не выбирали и не по своей воле, чтобы слушать его, куда им ехать. Ведь киевские власти выборы там сознательно не проводили ни президентские ни парламентские. Хотя могли бы. Причины всех бед киевским властям надо искать в своих рядах. Помните, как в 2014 году после антиконституционного переворота на ключевые посты в правительстве назначили иностранцев? Министры (финансов, экономики и здравоохранения) из США, Грузии и Литвы получили украинское гражданство за несколько часов до своего назначения. Тенденция сохранилась и далее. И она не была связана с хитросплетениями личной жизни. Это была глобальная стратегия. Мэры, губернаторы, политики всех мастей имели виды на жительство и гражданство других стран, проводя решения в их пользу и под их диктовку. А теперь власти удивляются, что и жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины финансовой и социальной блокадой, лишенные всех прав, включая голосование на всенародных выборах, захотели получить гражданство другого государства.

Тем временем, продолжаются обстрелы Донбасса со стороны Украины. Только за минувшие сутки киевские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики почти 30 снарядов и мин.

ИСТОЧНИК KP.RU