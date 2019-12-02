Украинские боевики нанесли минометный удар по Донецкому аэропорту
Вооруженные формирования Украины открыли огонь из минометов по окрестностям бывшей воздушной гавани столицы шахтерского края. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- С 13.40 по 14.15 украинские военные вели огонь по терминалу Донецкого аэропорта, выпустив 15 мин калибром 82 миллиметра, - рассказали в СЦКК.
Бывшая воздушная гавань столицы ДНР остается одной из самых горячих точек на донецком направлении. Противник обстреливает передовые рубежи обороны Республики и то и дело предпринимает попытки диверсионных вылазок. Зачастую диверсанты становятся жертвами ранее расставленных сослуживцами мин и растяжек.
Напомним, что за минувшие сутки киевские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики почти 30 снарядов и мин.
Читайте также
Почти полтонны мин за неделю украинские военные выпустили по ДНР
Об этом сообщили в СЦКК (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU