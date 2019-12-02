Почти полтонны мин за неделю украинские военные выпустили по ДНР
Украинские военные за прошлую неделю почти 60 раз нарушили «перемирие», выпустив по Донецкой Народной Республике больше 230 боеприпаса (0,4 тонны). Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Вооруженные формирования Украины применяли минометы калибром 82- и 120 миллиметров, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК. - Ранен один мирный житель, повреждены семь домов.
При этом за прошедшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня. В частности, обстреляли поселки Александровка, Луганское, шахты «Трудовская», Спартак на донецком направлении, Доломитное и Зайцево – на горловском и Ленинское – на мариупольском.
Украинские боевики пускали в ход минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП, БТР и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
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ИСТОЧНИК KP.RU