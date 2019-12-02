Почти полтонны мин за неделю украинские военные выпустили по ДНР

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-02T14:22:21+03:00

Почти полтонны мин за сутки украинские военные выпустили по ДНР. Фото: ВКонтакте

Об этом сообщили в СЦКК

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Украинские военные за прошлую неделю почти 60 раз нарушили «перемирие», выпустив по Донецкой Народной Республике больше 230 боеприпаса (0,4 тонны). Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины применяли минометы калибром 82- и 120 миллиметров, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК. - Ранен один мирный житель, повреждены семь домов.

При этом за прошедшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня. В частности, обстреляли поселки Александровка, Луганское, шахты «Трудовская», Спартак на донецком направлении, Доломитное и Зайцево – на горловском и Ленинское – на мариупольском.

Украинские боевики пускали в ход минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП, БТР и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

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ИСТОЧНИК KP.RU