2019-12-03T09:44:21+03:00
Происшествия

Спасатели МЧС ЛНР за 10 минут вызволили из колодца упавшую туда собаку

Неизвестно сколько просидело там несчастное животное
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Животное не пострадало при падении. Фото: dn.depo.uaЖивотное не пострадало при падении. Фото: dn.depo.ua
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Сигнал в МЧС поступил от женщины, которая проходила мимо и услышала, как из колодца скулит несчастное животное.

- Бездомное животное провалилось в ничем не накрытый колодец диаметром более метра и глубиной около трех метров на улице 8 Марта. Сколько времени собака провела в западне, жительница Зимогорья не знает, – сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Спасателям пришлось установить штурмовую лестницу, по ней спустился сотрудник пожарно-спасательной части Евгений Кононов. Всего десять минут понадобилось, чтобы освободить животное. Обессиленная пленница не пострадала. Почувствовав под ногами твердую почву, собака тут же скрылась из поля зрения, даже не поблагодарив своих вызволителей

И єто уже не первій случай, когда спасатели приходят на помощь нашим меньшим братьям. Вот только чаще беспокойство доставляют коты. До этого в одном из дворов по улице Артема испуганная домашняя кошка забралась на самое высокое дерево во дворе, а вот спуститься самостоятельно так и не смогла. На помощь тогда тоже пришли доблестные сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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