Кошка просидела на дереве трое суток: Как доблестные сотрудники МЧС животное спасали

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-28T16:58:07+03:00

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Инцидент произошел в Донецке. В одном из дворов по улице Артема испуганная домашняя кошка забралась на самое высокое дерево во дворе, а вот спуститься самостоятельно так и не смогла. Когда на третьи сутки исчезли все надежды на то, что она внемлет уговорам и вернется на обетованную землю, люди вызвали спасателей МЧС.

Нужно сказать, что коты — это как раз рекордсмены добавлять заботы в и так непростые трудовые будни МЧС-ников.

Вот на самом высоком дереве и сидела мурлыка. Фото: Виктории Трифоновой

- Я страховала, потому что сама пару раз снимала с высоты котов, знаю, что от страха животное может вырваться и перебежать на другое дерево. Вот именно так с этой кошкой и получилось. Вчера приезжали МЧС, но без выдвижной лестницы и кошка просто вырвалась и забралась на другое дерево, еще выше, к тому же хозяева вышли без переноски или одеяла, - рассказала «Комсомолке» участник операции спасения, живущая в этом дворе, Виктория Трифонова. - Сегодня приехали с выдвижной лестницей. Так ювелирно ее под самое дерево подняли и направили, парнишка-пожарный поднялся, схватил кошку, она еще пыталась вырваться, царапала его. Он какое-то время ее прижимал. Потом взял в одну руку и начал спускаться, ему же и держаться надо было как-то. Огромная благодарность спасателям!

Кстати, многие ошибочно полагают, что спасать мурлык с деревьев необязательно. Кошки далеко не всегда могут слезть самостоятельно. Их когти так устроены: наверх забраться легко, а вот слезать - только задом и «в пустоту». Чаще всего на дерево их загоняет страх и, если пребывание там кошки длится более суток, то животное нужно спасать.

ИСТОЧНИК KP.RU