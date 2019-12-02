Вступил в силу закон о государственной границе ДНР
Сегодня, 2 декабря, вступил в силу Закон «О государственной границе ДНР». Документ появился на официальном сайте Народного Совета.
- Граница определена по территории Донецкой области, которая была на 2014 год, - пояснили парламентарии. - Так закреплено и самой Конституцией Донецкой Народной Республики.
Закон не противоречит Минским соглашениям. Глава ДНР Денис Пушилин пояснил, что он необходим для регулирования работы таможенной и пограничной служб.
Напомним, что закон «О государственной границе ДНР» депутаты приняли единогласно сразу в двух чтениях 29 ноября. В тот же день Денис Владимирович и подписал документ.
Между тем, до момента урегулирования конфликта с Украиной граница будет проходить по линии соприкосновения.
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ИСТОЧНИК KP.RU