СЕГОДНЯ 20:43 2019-12-02T20:46:02+03:00

Вступил в силу закон о государственной границе ДНР. Фото: НМ ДНР

Парламентарии закрепили ее в пределах бывшей Донецкой области

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Сегодня, 2 декабря, вступил в силу Закон «О государственной границе ДНР». Документ появился на официальном сайте Народного Совета.

- Граница определена по территории Донецкой области, которая была на 2014 год, - пояснили парламентарии. - Так закреплено и самой Конституцией Донецкой Народной Республики.

Закон не противоречит Минским соглашениям. Глава ДНР Денис Пушилин пояснил, что он необходим для регулирования работы таможенной и пограничной служб.

Напомним, что закон «О государственной границе ДНР» депутаты приняли единогласно сразу в двух чтениях 29 ноября. В тот же день Денис Владимирович и подписал документ.

Между тем, до момента урегулирования конфликта с Украиной граница будет проходить по линии соприкосновения.

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ИСТОЧНИК KP.RU