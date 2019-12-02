Завтра в Донецке ожидаются мокрый снег и гололедица

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-02T15:16:56+03:00

Об этом сообщили в МЧС ДНР

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3 декабря в Донецкой Народной Республике, в Донецке и по акватории Азовского моря ожидаются сложные погодные условия.

- Завтра в Донецке и по акватории Азовского моря ожидаются снег, мокрый снег. В Приазовье с дождем; метель; порывистый ветер 15-20 метров в секунду. На дорогах гололедица, - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 метров в секунду объявляется штормовое предупреждение.

И это при том, что сегодня солнечный и достаточно теплый день. По народному календарю 2 декабря отмечается день пророка Авдия. В народе этот день называется Авдея Радетеля. В старину говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.

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ИСТОЧНИК KP.RU