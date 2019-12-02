26 декабря Денис Пушилин проведет прямую линию
26 декабря состоится «Прямая линия с Денисом Пушилиным», которая традиционно пройдет в телевизионном формате. Глава Донецкой Народной Республики ответит на вопросы, касающиеся общественной, политической и экономической сфер жизни государства.
- В конце года, 26 декабря, я проведу прямую линию в телевизионном формате. Отвечу на вопросы как жителей Донецкой Народной Республики, так и жителей Донбасса с территории, временно подконтрольной Киеву.
Хочу услышать насущные проблемы, которые волнуют граждан Республики и наших соотечественников с территорий, подконтрольных Украине. Мы открыты для диалога абсолютно со всеми людьми независимо от их политических взглядов и географии проживания, - прокомментировал Глава ДНР Денис Пушилин.
Все желающие свои вопросы могут направить на сайт https://глава.рус в трех форматах (текст, аудиовопрос, видеовопрос) и на официальный сайт Главы ДНР через форму «Обратиться».
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ИСТОЧНИК KP.RU