2019-12-02T14:20:33+03:00
Общество

26 декабря Денис Пушилин проведет прямую линию

Диалог с жителями Донбасса пройдет в телевизионном формате
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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26 декабря Денис Пушилин проведет прямую линию26 декабря Денис Пушилин проведет прямую линиюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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26 декабря состоится «Прямая линия с Денисом Пушилиным», которая традиционно пройдет в телевизионном формате. Глава Донецкой Народной Республики ответит на вопросы, касающиеся общественной, политической и экономической сфер жизни государства.

- В конце года, 26 декабря, я проведу прямую линию в телевизионном формате. Отвечу на вопросы как жителей Донецкой Народной Республики, так и жителей Донбасса с территории, временно подконтрольной Киеву.

Хочу услышать насущные проблемы, которые волнуют граждан Республики и наших соотечественников с территорий, подконтрольных Украине. Мы открыты для диалога абсолютно со всеми людьми независимо от их политических взглядов и географии проживания, - прокомментировал Глава ДНР Денис Пушилин.

Все желающие свои вопросы могут направить на сайт https://глава.рус в трех форматах (текст, аудиовопрос, видеовопрос) и на официальный сайт Главы ДНР через форму «Обратиться».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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