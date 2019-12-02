26 декабря Денис Пушилин проведет прямую линию

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-02T14:20:33+03:00

Изменить размер текста: A A

26 декабря состоится «Прямая линия с Денисом Пушилиным», которая традиционно пройдет в телевизионном формате. Глава Донецкой Народной Республики ответит на вопросы, касающиеся общественной, политической и экономической сфер жизни государства.

- В конце года, 26 декабря, я проведу прямую линию в телевизионном формате. Отвечу на вопросы как жителей Донецкой Народной Республики, так и жителей Донбасса с территории, временно подконтрольной Киеву.

Хочу услышать насущные проблемы, которые волнуют граждан Республики и наших соотечественников с территорий, подконтрольных Украине. Мы открыты для диалога абсолютно со всеми людьми независимо от их политических взглядов и географии проживания, - прокомментировал Глава ДНР Денис Пушилин.

Все желающие свои вопросы могут направить на сайт https://глава.рус в трех форматах (текст, аудиовопрос, видеовопрос) и на официальный сайт Главы ДНР через форму «Обратиться».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом. Только вдуматься – дети, которые сейчас учатся в первых классах, не знают жизни без войны. Когда она началась – этим крохам было по одному годику. Они делали первые шаги и произносили первые слова под страшные звуки орудий (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU