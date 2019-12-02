На главной площади Донецка приступили к установке новогодней елки

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-02T12:01:51+03:00

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Сегодня, 2 декабря, в Донецке специалисты коммунального предприятия «Донецкгорсвет» начали устанавливать новогоднюю елку на центральной площади Ленина в Донецке.

- Собираем металлический каркас, который станет каркасом елки, - сообщили коммунальщики.

Новогоднюю красавицу с помощью спецтехники устанавливают десять человек.

Более чем 20-метровую елку украсят игрушкам и гирляндой. Ожидается, что ее нарядят ко Дню святого Николая. Преобразится не только площадь Ленина, но и весь город.

К главной новогодней красавице все новогодние праздники будут привозить детей с самых отдаленных уголков Республики. Ребятишек, которые будут водить хороводы, угостят сладостями.

В это же время на площади будет работать ярмарка, где все желающие смогут приобрести изысканные украшения, сувениры, изделия из стекла, народных промыслов и медовые пряники.

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ИСТОЧНИК KP.RU