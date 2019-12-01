Три песика из донецкого приюта «собирают чемоданы» в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 18:50 2019-12-01T18:50:08+03:00

Это уже не первый раз приют ПИФ отправляет собак в их новые дома в России. Фото: архив приюта ПИФ

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Три воспитанника приюта ПИФ, наконец, нашли дом. И не где-то в Республике, а в северной столице России в Санкт-Петербурге. Хвостики собирают свои скромные пожитки в чемоданы и ждут долгой поездки домой. Об этом рассказали сотрудники приюта в социальных сетях.

Счастливыми обладателями дома в Санкт-Петербурге стали Тузик, Маруся и Чип. У каждого трагичная судьба.

Тузик попал под колеса автомобиля. Неизвестный шумахер сбил песика и уехал. А животное осталось умирать на обочине. Там бы он и остался, если бы не сотрудники приюта. Они увезли его к себе, пользователи сети собрали деньги на операцию, а добрые люди помогли с передержкой. Теперь у Тузика будет постоянный дом.

Фото: архив приюта ПИФ

Марусе повезло еще меньше. В приют она попала через отлов. После осмотра врачом у нее нашли несколько опухолей. А дальше сценарий, как у Тузика: нашли деньги, операция, передержка и, наконец, дом милый дом.

Фото: архив приюта ПИФ

Наверное, Чипа знают все неравнодушные жители Харцызска. Он регулярно появлялся в социальных сетях в сообществах, где ищут дома для животных. В приют он попал, так «с цепи». К счастью, ему нашлась передержка. Все-таки за небольшим песиком (всего 5 килограмм) легче ухаживать, чем за большой собакой. Но теперь у Чипа будет собственный дом.

Фото: архив приюта ПИФ

— По нашей традиции принимающая сторона оплачивает дорогу из Ростова. Мы всегда просим у вас помощи на дорогу в этот город. Это будет стоить пять тысяч рублей. Плюс еще полторы тысячи рублей на оформление документов (для того, чтобы собак пропустили через границу – прим. ред.), — пишут сотрудники приюта, — Сможем ли мы подарить им шанс на счастливую жизнь?

Реквизиты приюта «ПИФ»:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru

QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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ИСТОЧНИК KP.RU