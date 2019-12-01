Получение паспорта ДНР: Как избежать штрафа, если не успели вовремя получить паспорт в 20 или 45 лет

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-01T15:55:22+03:00

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Нередко ожидание получения паспорта ДНР может затянуться на несколько месяцев. Причиной тому могут быть проверки. А что делать, если вам исполнилось 20 или 45 лет и вы обязаны поменять паспорт всего за 30 дней?

Что делать в этом случае "Комсомолке" рассказала депутат Народного Совета ДНР, основатель группы в соцсети «Паспорт РФ в ДНР/ЛНР от и до» Анастасия Селиванова.

- Мы знаем, что в 20 и 45 лет человек должен в течение 30 дней обменять паспорт. Если не успели, значит, оплачиваем штраф, который составляет 102 рубля.

Что я советую – в течении этих 30 дней вы можете зарегистрироваться на сайте госуслуг на электронную очередь и распечатать файл pdf, как доказательство того, что вы соблюли сроки и не нарушили закон. Если прикрепить эту распечатку к заявлению на получение паспорта ДНР, то от уплаты штрафа вас освободят.

И я бы советовала не ждать достижения 45 лет и зарегистрироваться на подачу документов заранее. Это не запрещено. Это же касается и 14-летних. Саму подачу документов вы можете осуществить по достижении указанного возраста, а вот зарегистрироваться на электронную очередь можно раньше. Также не стоит откладывать на последний момент сбор документов.

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ИСТОЧНИК KP.RU