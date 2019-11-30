2019-11-30T20:32:31+03:00
Политика

Какие правила пересечения линии разграничения в Донбассе ввела Украина для детей

О нововведениях сообщили в Госпогранслужбе незалежной
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: 62.uaФото: 62.ua
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В украинской государственной пограничной службе сообщили о введении новых правил пересечения линии разграничения несовершеннолетними гражданами.

Нововведения несколько упрощают прохождение контрольно-пропускных пунктов. Так, например, незалежная отказалась от идеи – пропускать детей на подконтрольную Киеву территорию только по загранпаспорту.

- Теперь дети, не достигшие 14-летнего возраста, смогут пересекать линию разграничения не только по загранпаспорту, но и с помощью свидетельства о рождении, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, власти незалежной разрешат пересекать линию разграничения детям до 14-ти лет не только по украинскому свидетельству о рождении, а и по документу республиканского образца (выданные в ДНР и ЛНР).

- Также для получения разрешения на пересечение границы больше не требуется письменное согласие обоих родителей, - сказали в Госпогранслужбе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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