2019-11-30T19:30:50+03:00
Политика

Командиры ВСУ скрыли о 22 случаях небоевых смертей солдат

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: narodna-pravda.uaФото: narodna-pravda.ua
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В результате небоевых инцидентов, вооруженные формирования Украины потеряли 22 солдат. Командиры ВСУ скрывают данные об этих инцидентах. Об этом рассказали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Нам стали известны шокирующие данные, демонстрирующие реальное отношение командиров к своим подчиненным, - сообщили в оборонном ведомстве Республики, отметив, что эти потери произошли только с начала ноября.

В Народной милиции подчеркнули, что больше всего небоевых потерь в 92-й бригаде украинских вооруженных формирований.

- За ноябрь в этом соединении в результате небоевых инцидентов погибли 13 военнослужащих, пятеро из них покончили жизнь самоубийством, четверо погибли в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами, а еще четверо – умерли от запущенных форм инфекционных заболеваний, - рассказали в Управлении НМ Донецкой Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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