С украинских солдат сдирают деньги на подарки командирам

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-30T16:30:52+03:00

Собирают от 500 до одной тысячи гривен

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С солдат вооруженных формирований Украины сбивают деньги на подарки вышестоящего командования ко дню ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики.

На презент командиру 59-й бригады вооруженных формирований незалежной с военнослужащих собирают от 500 до одной тысячи гривен (от 1 300 до 2 600 рублей), сумма варьируется в зависимости от должности.

- Впоследствии денежные средства через командиров батальонов передаются непосредственно начальнику штаба и командиру бригады, - сообщил Осадчий.

Кроме этого деньги собирают и на взятки проверяющим членам комиссии.

- С военнослужащих собирают денежные средства и для уплаты так называемых «откатов» председателям участившихся в последнее время комиссий, закрывающим глаза на преступления подчиненного личного состава, - рассказал представитель оборонного ведомства.

Осадчий отметил, что те, кто не согласен сдавать деньги – получают внеочередные наряды и дежурства на передний край.

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ИСТОЧНИК KP.RU