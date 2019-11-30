Жительница Луганска отметила 100-летие
Луганчанке Евгении Рожнове исполнилось 100 лет. Долгожительницу поздравляли с юбилеем не только родные и близкие, а и представители мэрии.
Евгения Ермиловна родилась в Моршанске Тамбовской области. Когда она проходила производственную практику от Ленинградского горного института – началась Великая Отечественная война.
В Ленинграде Рожнова прошла медицинские курсы и стала служить в госпитале.
- На протяжении всей блокады Ленинграда она под бомбежками, рискуя собственной жизнью, выносила раненых с поля боя и оказывала им первую помощь. Голод, холод, много смертей – все это навсегда осталось в памяти ветерана, – рассказали в горадминистрации Луганска.
«Комсомолка» желает Евгении Рожновой крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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ИСТОЧНИК KP.RU