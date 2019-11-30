2019-11-30T12:25:20+03:00
Общество

Жительница Луганска отметила 100-летие

С юбилеем луганчанку поздравили представители городской власти
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: lecreates.comФото: lecreates.com
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Луганчанке Евгении Рожнове исполнилось 100 лет. Долгожительницу поздравляли с юбилеем не только родные и близкие, а и представители мэрии.

Евгения Ермиловна родилась в Моршанске Тамбовской области. Когда она проходила производственную практику от Ленинградского горного института – началась Великая Отечественная война.

В Ленинграде Рожнова прошла медицинские курсы и стала служить в госпитале.

- На протяжении всей блокады Ленинграда она под бомбежками, рискуя собственной жизнью, выносила раненых с поля боя и оказывала им первую помощь. Голод, холод, много смертей – все это навсегда осталось в памяти ветерана, – рассказали в горадминистрации Луганска.

«Комсомолка» желает Евгении Рожновой крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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