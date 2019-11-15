Жительница Стаханова отметила 106-летие

15 Нояб. 22:11 2019-11-15T22:16:21+03:00

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Старейшая жительница города Стаханов отметила сегодня свой День рождения. Анне Гречишкиной исполнилось – 106 лет.

Поздравить именинницу приехали представители мэрии. Заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Стаханова Ольга Волкова пожелала Анне Николаевне крепкого здоровья.

- Будьте всегда окружены заботой и вниманием своих близких. Именно их любовь стала залогом вашего долголетия! – сказала Волкова.

Чиновница передала долгожительнице поздравительный адрес от министра труда и социальной политики ЛНР Светланы Малаховой и набор гуманитарной помощи.

Старейшая жительница Стаханова родилась 15 ноября 1913 года в селе Николаевка Ново-Айдарского района Луганской области. Анна Гречишкина имеет внуков, правнуков и праправнуков, которые с большим уважением и любовью относятся к своей бабушке-долгожительнице.

«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям. Желаем Анне Николаевне крепкого здоровья, бодрости и прожить много-много лет в окружении любимой семьи!

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ИСТОЧНИК KP.RU