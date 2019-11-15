Нашелся хозяин Чернышу, которого зоозащитники спасли из двухметрового погреба
Черныша случайные люди нашли в погребе заброшенной дачи в Калининском районе Горловки. «КП» сообщала своим читателям, что собаку выходила владелица мини-приюта для бездомных животных «Карма» Елена Ванина.
- У Евгения, нового хозяина Черныша, умерла овчарка, который было 12 лет, - рассказывает Елена. – Он взял у нас собаку для охраны двора.
Сейчас у Черныша свой вольер.
- Черныш пока нервничает и пытается разнести вольер, - с улыбкой рассказывает хозяйка «Кармы». - Но новые хозяева нашего активного и веселого парня настроены положительно. Пожелаем им удачи!
Как «КП» уже сообщала, сейчас в Горловке эпидемия жестокого обращения с животными. От зоозащитников постоянно поступают сигналы о том, что здоровью того или иного бездомного животного причинили вред. Наиболее вопиющие случаи попадают в поле зрения правоохранителей.
ИСТОЧНИК KP.RU