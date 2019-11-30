За два года на блокпостах в Донбассе умерли 40 человек
С начала 2018 года на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения в Донбассе скончались сорок жителей. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
- В основном это пожилые люди, которые умерли по естественным причинам (инсульты и сердечные приступы), пока ожидали пересечения линии соприкосновения», - говорится в отчете. - Ежедневно линию соприкосновения пересекают несколько десятков тысяч граждан для получения доступа к пенсиям, социальным услугам и льготам, здравоохранению, для покупки продуктов и товаров или посещения членов семьи, - отметили в ОБСЕ.
Наблюдатели рассказали, что за этот отчетный период они зафиксировали 22 тысячи обстрелов, в результате которых пострадали 10 мирных жителей.
Обстрелы были в пределах 5 километров от контрольно-пропускных пунктов, в результате которых зафиксировано 10 жертв среди гражданского населения, трое из которых погибли, - отметили в мониторинговой миссии
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ИСТОЧНИК KP.RU