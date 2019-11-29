История чудесного спасения: Водолазы МЧС ЛНР спасли лебедей, вмерзших в лед водоема
Лебеди достаточно морозоустойчивые птицы, которые способны выдержать наш суровый зимний климат. Но только при условии, что у них будет пруд или водоем, где они смогут плавать и добывать себе еду.
На этих же условиях на зимовку могла бы остаться небольшая стая лебедей на Штеровском водохранилище в Красном Луче. Но там произошел неприятный инцидент, который мог стоить птицам жизни. Об этом 28 ноября рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.
На днях температуры воздуха значительно упала ниже нуля. И вода в водоеме начала замерзать. Не заметив этого, двое лебедей вмерзли в лед и не могли сами выбраться из ледяной ловушки.
— О том, что благородные птицы попали в беду, начальник станции Анатолий Беликов узнал от посторонних людей на остановке. Приехав на работу, он увидел, что на расстоянии 15 метров от станции находятся семь лебедей – двое из них вмерзли в лед, образовавшийся по берегам. Водолазы Александр Долматов, Александр Яблоков, Геннадий Дадыка, надев гидрокостюмы и прихватив спасательный круг, поплыли к птицам, разбивая лед, — рассказали в ведомстве.
В результате, все птицы были спасены. В пресс-службе добавили, что после освобождения птицы сразу же улетели. Похоже, они решили поискать себе место для зимовки в краях потеплее.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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