В Горловке на улице породистый пес укусил ребенка, гулявшего со своей собачкой

СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-29T08:55:58+03:00

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В Горловке у местной жительницы полицейские изъяли бойцовского пса, который укусил подростка. Об этом сообщили в ЦОС МВД ДНР.

- В полицию поступило сообщение об оказании медицинской помощи несовершеннолетнему мальчику, поступившему с диагнозом укушенная рана в области правого бедра. Чуть позже также поступило сообщение и от матери пострадавшего ребенка, - рассказали в ЦОС МВД ДНР.

Участковые инспекторы, выехавшие на место происшествия, установили, что мальчик гулял со своей собакой. К нему подошла хозяйка стаффордширского терьера и попросила уйти, чтобы она выгуляла своего пса в этом месте. Когда подросток уходил, женщина отвязала поводок, и породистый пес укусил ребенка.

В полиции добавили, что судьбу собаки решит суд. Участковый уполномоченный СУИП Калининского райотдела Артем Хорунжий составил на хозяйку четвероногого протокол по части 2 статьи 154 (нарушение Правил содержания котов и собак).

ИСТОЧНИК KP.RU