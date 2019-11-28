Активист майдана: Донбасс в Украину больше не вернуть, как и Крым

СЕГОДНЯ 20:08 2019-11-28T20:08:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Донбасс и Крым уже перестали быть частью Украины и даже при самых невероятных сценариях они не вернутся в состав украинского государства. Об этом в эфире украинского телевидения заявил киевский философ, активный участник «майдана» Дацюк.

- Украина не детерминирована, её существование под угрозой. В таком виде, как она была после СССР, она существовать больше не будет при любых обстоятельствах. Даже если мы пойдём войной на Россию, то не возобновим Украину в тех же рамках, в которых она вышла из Советского Союза.

Возможна ситуация, при которой Украина объединится с европейской частью России, но без Донбасса и Крыма. Возможна ситуация, при которой Украина построит Интермариум, то есть совместно с Литвой, Польшей и Белоруссией создаст единое государственное образование, когда Европа развалится. Но, опять-таки, без Донбасса и Крыма, — сказал он.

Дончане не хотят слышать ни о каком особом статусе, не за это шестой год идет война и гибнут люди. А потому о возвращении в нэньку даже речи быть не может. Каждый понимает, что попытки заморозить конфликт выльются в еще более масштабное противостояние и кровопролитие. Не могут жить в одной стране потомки победителей и потомки побежденных.

Тем временем в Донецке презентовали книгу о военных преступлениях Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU