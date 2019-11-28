Азовское море вернулось в свои берега и рыба не пострадала

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-28T16:46:35+03:00

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Море вернулось в свои берега после обмеления побережья из-за сильного восточного ветра.

- На сегодня Азовское море вернулось в свои берега, вода находится где-то в метре от береговой линии, но это нормально. Замора рыбы не было, – сказал сообщила директор биосферного резервата «Хомутовская степь – Меотида» Галина Марченко.

Она добавила, что экологи продолжат наблюдать за ситуацией на побережье, так как в ближайшее время вновь обещают усиление восточного ветра.

Счастливчиком, не поленившимся обследовать морское дно, повезло найти не только монеты, но и золото.

Накануне сообщалось, что экологи ДНР зафиксировали обмеление прибрежных участков Азовского моря. В первые два дня на акватории Азовского моря его сила достигала 15 – 20 метров в секунду, а 23-25 ноября он усилился аж до 25-27 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU