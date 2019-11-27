В Седово Азовское море отошло от берега на полкилометра

СЕГОДНЯ 18:13 2019-11-27T19:00:59+03:00

В Новоазовске, Еланчике и Седово Азовское море отошло от берега на полкилометра. Фото: «Хомутовская степь – Меотида»

Такая же ситуация в В Новоазовске и Еланчике. Причина – в сильном восточном ветре, который дул несколько дней

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На юге ДНР прибрежные участки Азовского моря обмелели, что зафиксировали местные экологи. Это естественно явление, причина которого в сильном восточном ветре, который дул несколько дней.

- На текущий момент в более мелких местах, таких как заповедная бухта в районе Новоазовска, Еланчика и Седово море переместилось от берега на 500 метров, в более обводненных участках – на 250–300 метров, - сообщила директор биосферного заповедника «Хомутовская степь – Меотида» Галина Марченко.

По ее словам, обмеление не опасно для морских обитателей. А море вернется в свои берега с изменением погоды.

По сообщению МЧС ДНР, сильный восточный ветер в Республике был с 21 ноября. В первые два дня на акватории Азовского моря его сила достигала 15 – 20 метров в секунду, а 23-25 ноября он усилился аж до 25-27 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU