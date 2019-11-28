2019-11-28T14:35:32+03:00
Общество

Донецкий ботсад зовет полюбоваться кливией - цветком английской герцогини

Цветение тропического растения продлится всего две недели
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Цвести прекрасное растение будет всего две недели. ФОТО: botanichka.ruЦвести прекрасное растение будет всего две недели. ФОТО: botanichka.ru
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Донецкий ботанический сад не перестает радовать своих посетителей. Дончане и так очень любят его. Во время войны на Донбассе ботсад стал одним из немногих мест, где можно отдохнуть душой, полюбоваться природой.

А сейчас есть повод прийти в оранжерею и посмотреть на цветение кливии. Это многолетнее растение, растущее в тропиках Южной Африки. В Донецком ботсаду кливия появилась лет тридцать назад.

- В Китае, Корее и Японии кливия украшает исторические здания и считается символом долговечности, - рассказали в пресс службе ботсада.

Цвести кливия будет две недели – примерно до середины декабря. Интересно, что с этим растением связано много легенд. Одна из них гласит о происхождении самого названия. Его растению дал ученый Джон Линдли в честь герцогини Нортумберлендской леди Шарлотты Клайв, гувернантки будущей королевы Великобритании Виктории.

Шарлотта добилась выращивания этого цветка в горшочках. Вообще, леди Клайв славилась своими способностями в цветоводстве на всю Англию. Ее называли «цветочной волшебницей», а букеты, сделанные герцогиней, поставлялись королевскому двору. Так что спешите посмотреть на чудо – растение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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