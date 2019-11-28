2019-11-28T14:37:25+03:00
Политика

Юлия Чичерина обратилась к коллегам: "Выступая в Киеве, вы спонсируете убийство дончан"

Певица напомнила о лицемерии некоторым звездам
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Юлия Чичерина давно стала настоящей любимицей дончан.Юлия Чичерина давно стала настоящей любимицей дончан.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Рок-певица Юлия Чичерина, которая с первых дней поддерживает Донбасс, обратилась к коллегам по цеху.

- Напомню всем соотечественникам, кто гастролирует в Киеве - ваши концерты это финансовое участие и моральная поддержка убийств мирного населения Донбасса ВСУ и нацбатами, даже если вы не знаете этого и вы за всё хорошее, за мир и дружбу и любите детишек, особенно своих - распевая песенки в новой западной колонии, бывшей УССР, вы оплачиваете зарплату и бк убийцам русских детей, - заявила Юлия.

К слову, она одна из немногих, кто не боится выступать на самой передовой, не требуя для себя каких-то условий.

- Боже, Юлечка ты наша драгоценная, прекрасная "посылом" и исполнением! Миллионы людей тебя обожают, гордятся тобой, считают тебя уже не только певицей, но и своим знаменем, своей родной сестрой, дочкой, подругой... И я среди них, этих миллионов, которые "ниже плинтуса", - ответила ей руководитель Международной волонтерской группы "Москва- Донбасс" Елена Романенко. - Да, не наверху мы, не наверху... И не у руля.... А иначе б давно уже эта долбаная война кончились и не братья с их хозяевами перестали убивать людей.... А Россия стала бы сильнее и больше. Изумительная песня, изумительная ты. Живи, твори, радуй нас, будь счастлива!

ИСТОЧНИК KP.RU

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