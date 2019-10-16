Юлия Чичерина спела перед вдовами ДНР

СЕГОДНЯ 19:54 2019-10-16T19:54:13+03:00

После концерта Юлю долго не отпускают, благодарят за поддержку, обнимают и просят приезжать еще. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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Без нее уже сложно представить Донбасс. Вот и теперь она приехала в Донецк и сразу, как водится, с корабля - на бал. Перед этим Юлия Чичерина выступала для военных - пела прямо в лесу, затем - репетиция новой программы с симфоническим оркестром филармонии и вот уже - она в музее при 101-ой школе Петровского района. Настоящему артисту сцена - везде.

В этот раз о выступлении для вдов мы договаривались с певицей еще несколько месяцев назад и надо же - помнит. Инициатива же этого концерта принадлежит Наталье Конох - уполномоченному территориальной общины Петровского района, а проще сказать - "маме Петровки". Это ей известна тут каждая судьба - вдовы ли, военного или старика.

- Поговори с Юлией, может она согласится выступить перед нашими вдовами. А заодно и музей наш посмотрит, - предложила Наталья Николаевна.

Юлия приехала не одна, а со своим другом - снайпером Деки. Визит певицы в 101-ую школу начался с посещения уникального музея, расположенного тут. Создатель и его руководитель, председатель Союза ветеранов Афганистана Роман Евстифеев лично провел Юлии Чичериной экскурсию.

Несколько залов, посвященных истории Великой Отечественной, интернациональных войн, а также войны в Донбассе потрясли певицу. Юля листала затертый молитвослов неизвестного бойца, смотрела кадры, где на экране представали еще живые ополченцы, слушала рассказы Романа Николаевича об историях экспонатов и плакала. Особенно потряс Зал Памяти, где постоянно звучит траурный набат, а в центре над гильзами готова воспарить в небо белая фигура - душа, на отдельном экране транслируются фото убитых детей Донбасса. Рядом с экраном стоят игрушки. Юля кладет туда же подаренные ей цветы.

А затем певица выступает перед теми, чьи мужья больше никогда не вернутся домой, не вскинут на руки детишек, не похвалят борщ. Наблюдая ее выступление не первый раз, не могу понять, как она это делает, но будто воздух становится чище от ее голоса. Военные песни, песни о любви, незабвенная "Тулула" производят какие-то метаморфозы и вдовы улыбаются. А затем дружно подходят к ней, просят автограф, обнимаются.

Юля оставляет пожелание в книге гостей музея, за ней пишет слова напутствия Деки. А затем певица возлагает цветы к памятнику воинам-интернационалистам возле школы.

ИСТОЧНИК KP.RU