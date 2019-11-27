Информация о том, что в детсадах ДНР вернут платное питание, оказалась фейком

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-27T14:09:47+03:00

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В начале ноября в социальных сетях ураганом пронесся пост одной из жительниц Республики о том, что в детские сады возвращается платное питание. Родители мгновенно начали бить тревогу.

— Нет слов! Сегодня утром меня буквально ошарашила воспитательница моего ребенка, сказав, что с декабря этого года мы платим за питание по тысяче рублей в месяц! — говорится в сообщении, — Когда я спросила с чего это вдруг, она ответила, что пришло распоряжение, а потом еще и добавила: «Вы что думали, Республика все время за вас платить будет?». От такого ответа, честно сказать, я офигела. Дело в том, что даже физически такую сумму мне не потянуть, впрочем, как и большинству матерей.

Но вот только пост женщины оказался фейком. Платное питание в детских садах в Республике вводить и не планировалось. Об этом рассказывают и работники детсадов в Донецке.

Тот самый пост, что навел панику в социальных сетях. Фото: vk.com

— Учитывая все нормы потребления ребенком: и баланс калорий, и жиров, и углеводов, и белков. То есть при планировании меню это все учтено. Рыбу дети получают два или три раза в неделю, а мясная продукция четыре раза в неделю. Обязательно молоко, дважды в неделю творог, стараемся разнообразить выпечкой, — рассказывает старшая медсестра детского сада номер 396 Елена Рыбакова.

Напомним, что плату за питание в детских садах отменили еще в 2016 году в связи с тяжелым финансовым положением жителей Донбасса в военное время. И отменять это решение пока не планируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU