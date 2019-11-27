2019-11-27T14:09:47+03:00
Общество

Информация о том, что в детсадах ДНР вернут платное питание, оказалась фейком

Неверная информация распространилась в социальных сетях
Екатерина Сорока
Поделиться:
Со старшей медсестрой детского сада номер 396 разговаривали журналисты с телеканала Оплот. Фото: virtualbrest.byСо старшей медсестрой детского сада номер 396 разговаривали журналисты с телеканала Оплот. Фото: virtualbrest.by
Изменить размер текста:

В начале ноября в социальных сетях ураганом пронесся пост одной из жительниц Республики о том, что в детские сады возвращается платное питание. Родители мгновенно начали бить тревогу.

— Нет слов! Сегодня утром меня буквально ошарашила воспитательница моего ребенка, сказав, что с декабря этого года мы платим за питание по тысяче рублей в месяц! — говорится в сообщении, — Когда я спросила с чего это вдруг, она ответила, что пришло распоряжение, а потом еще и добавила: «Вы что думали, Республика все время за вас платить будет?». От такого ответа, честно сказать, я офигела. Дело в том, что даже физически такую сумму мне не потянуть, впрочем, как и большинству матерей.

Но вот только пост женщины оказался фейком. Платное питание в детских садах в Республике вводить и не планировалось. Об этом рассказывают и работники детсадов в Донецке.

Тот самый пост, что навел панику в социальных сетях. Фото: vk.com

Тот самый пост, что навел панику в социальных сетях. Фото: vk.com

— Учитывая все нормы потребления ребенком: и баланс калорий, и жиров, и углеводов, и белков. То есть при планировании меню это все учтено. Рыбу дети получают два или три раза в неделю, а мясная продукция четыре раза в неделю. Обязательно молоко, дважды в неделю творог, стараемся разнообразить выпечкой, — рассказывает старшая медсестра детского сада номер 396 Елена Рыбакова.

Напомним, что плату за питание в детских садах отменили еще в 2016 году в связи с тяжелым финансовым положением жителей Донбасса в военное время. И отменять это решение пока не планируют.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР завезли оборудование для диагностики глухоты у малышей еще в раннем возрасте
В Донецком краеведческом музее открывается выставка «Малахитовая шкатулка»
Украинские боевики втрое увеличили интенсивность обстрелов ДНР
Украинские военные заминировали дорогу вблизи участка разведения сил «Петровское – Богдановка»
В Донецке состоится гала-концерт конкурса молодых талантов «Горячее сердце»
Украинские военные в ЛНР три раза нарушили «перемирие»
Место в Донецке, где всегда лето: Ботанический сад похвастался цветением своего тропического сада
«Я забежал с пистолетом и начал требовать деньги»: Чем закончилось вооруженное ограбление макеевской заправки
Луганские ветераны Великой Отечественной войны примут участие в Бале Победителей в Москве
В Донецке завершен сбор денег смертельно больному Саше Каратнюк
В Донбассе нашли тело убитого украинскими националистами майора ВСУ Чаловского
От украинской агрессии в ЛНР пострадало 2926 жителей
Глава ЛНР подарил компьютер многодетной семье из Первомайска
Зачем украинские солдаты глушат беспилотники ОБСЕ
В ЛНР празднуют День флага