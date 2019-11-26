2019-11-26T21:19:05+03:00
Происшествия

«Я забежал с пистолетом и начал требовать деньги»: Чем закончилось вооруженное ограбление макеевской заправки

Оружие преступники закопали на кладбище другого района города [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: youtube.com/МВД ДНРФото: youtube.com/МВД ДНР
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Во время алкогольной посиделки двоим жителям Макеевки пришла мысль – ограбить заправку. Мужчины наспех придумали план и принялись совершать преступление. Они прикрыли лица платками и разбились: один остался снаружи следить за обстановкой, второй - с пистолетом в руках ворвался в торговый зал АЗС.

- Мы подошли до угла, посмотрели, нет ли никого. Пошли к заправке. Там девушки из персонала занимались делами. Я забежал с пистолетом и начал требовать деньги, - рассказал один из задержанных.

Злоумышленник даже выстрелил в направлении витрины прямо перед лицом сотрудницы автозаправочной станции.

- Грабитель забрал дневную выручку в размере 127 тысяч рублей, - говорят в министерстве внутренних дел ДНР. - После совершения преступления фигуранты скрылись, а оружие закопали возле одного из кладбищ в другом районе Макеевки.

Преступников задержали. Им грозит до десяти лет тюремного заключение и штраф – один миллион рублей.

Ограбление АЗС в Макеевке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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