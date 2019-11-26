«Я забежал с пистолетом и начал требовать деньги»: Чем закончилось вооруженное ограбление макеевской заправки
Во время алкогольной посиделки двоим жителям Макеевки пришла мысль – ограбить заправку. Мужчины наспех придумали план и принялись совершать преступление. Они прикрыли лица платками и разбились: один остался снаружи следить за обстановкой, второй - с пистолетом в руках ворвался в торговый зал АЗС.
- Мы подошли до угла, посмотрели, нет ли никого. Пошли к заправке. Там девушки из персонала занимались делами. Я забежал с пистолетом и начал требовать деньги, - рассказал один из задержанных.
Злоумышленник даже выстрелил в направлении витрины прямо перед лицом сотрудницы автозаправочной станции.
- Грабитель забрал дневную выручку в размере 127 тысяч рублей, - говорят в министерстве внутренних дел ДНР. - После совершения преступления фигуранты скрылись, а оружие закопали возле одного из кладбищ в другом районе Макеевки.
Преступников задержали. Им грозит до десяти лет тюремного заключение и штраф – один миллион рублей.
Ограбление АЗС в Макеевке.
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ИСТОЧНИК KP.RU