2019-11-26T14:11:11+03:00
Политика

Зачем украинские солдаты глушат беспилотники ОБСЕ

ВСУ используют станции помех и стрелковое оружие
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Последний факт был зафиксирован 25 ноябряПоследний факт был зафиксирован 25 ноябряФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Вооруженные формирования Украины активно применяют станции помех управления и навигации «Буковель-АД» для препятствия работы беспилотных летательных аппаратов Миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Последний факт был зафиксирован со стороны 305-го батальона РЭБ ВСУ в районе Первомайского, - говорят в НМ ДНР. - Данные факты зафиксированы в официальном отчете Миссии ОБСЕ от 25 ноября 2019 года.

Связано это с размещением украинскими войсками вооружения вблизи жилых домов населенных пунктов Донбасса. Тем самым киевские силовики подвергают опасности жизни людей.

- Наша разведка выявила размещение вооружения и военной техники ВФУ, вблизи жилых домов и на окраине населенных пунктов, - рассказывают в оборонном ведомстве Республики. – В Хлебодаровке обнаружен танк Т-72 и восемь гаубиц, в Зачатовке – 21 танк и 32 БМП, в Авдеевке БТР-4, в Бердянске БМД-1 и зенитная установка, в Широкино ЗУ-23, в Привольном – 9 танков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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