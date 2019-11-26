Глава ЛНР подарил компьютер многодетной семье из Первомайска
Во время личного приема граждан, жительница Первомайска попросила у Главы Луганской Народной Республики компьютер для успешного поступления старшей дочери в университет. Леонид Пасечник не остался в стороне и передал многодетной семье желаемую технику.
Компьютер семье привезли помощник Главы ЛНР Марина Филиппова и председатель Общественной палаты Республики Алексей Карякин.
- Воспитывать четырех дочек – очень непросто, но и очень радостно, поэтому думаем, что тот подарок, который сделал глава Республики, он обязательно вам пригодится, поможет детям учиться, хорошо поступить в университет, - сказала помощник главы ЛНР.
Также женщина попросила Пасечника посодействовать в оплате услуг протезирования для ее мужа – защитника Донбасса, потерявшего обе ноги.
- Вопросом предоставления ему протезов занимаются представители властей Республики, - сказала Филиппова.
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ИСТОЧНИК KP.RU