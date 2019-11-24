2019-11-24T18:09:34+03:00
Политика

Вперед! За пустышками, погремушками, смартфонами и! – в Донецке прошел забег среди спортсменов грудничкового возраста

В Республике уже в третий раз прошел забег ползунков. На дистанцию вышли спортсмены от полугода
Ольга ГОРДО
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Юный возраст не помеха для участия в серьезных соревнованияхЮный возраст не помеха для участия в серьезных соревнованияхФото: Ольга ЖУКОВА
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Как гласит китайская пословица – путь в тысячу ли начинается с первого шага. Некоторые особо активные и талантливые начинают задолго до того, как сделают свой первый шаг. Более того, некоторые еще ползком умудряются взять свои первые медали. В Донецке прошел очередной забег ползунков. Возраст спортсменов от полугода. Несмотря на столь юный возраст и комичность мероприятия, все очень серьезно – судьи с секундомерами, старт, финиш, болельщики плакатами.

На старт! Внимание! Фото: Ольга ЖУКОВА

На старт! Внимание!Фото: Ольга ЖУКОВА

Родители также участвуют в забеге, но в качестве тренеров и мотиваторов. Вопрос с мотивацией решали в индивидуальном порядке. Ну, сами посудите, чем можно замотивировать юных спортсменов? Пока к свершениям подвигают исключительно еда или игрушки. Бутылочки с молоком, бананы, печенье, машинки, мячики, какие-то мигающие поющие штуки, пустышки, книжки – когда речь идет о первом месте – все средства хороши. Правда, прогресс не стоит на месте, и в наш век нанотехнологий, многие мотивировали своих спортсменов пультами всех мастей, телефонами, планшетами с любимым мультиками, компьютерными мышками. Но были и совсем уж неожиданные мотиваторы. Пакеты, просто кусочек бумажки, ключи. Один малыш наотрез отказывался ползти за бананом, и тогда мама достала совсем уж взрослый мотиватор – деньги. Верней, кошелек с деньгами. Ну, понятно, за денежную премию кто хочешь ускорится. И процесс пошел. Малыш, завидев кошелек, прямо-таки рванул!

Распорядиться выигрышем можно по своему усмотрению Фото: Ольга ЖУКОВА

Распорядиться выигрышем можно по своему усмотрениюФото: Ольга ЖУКОВА

Отдельно хочу отметить сплоченный олимпийский дух родителей. Казалось бы очень жесткая конкуренция, речь о медалях, какое тут может быть сотрудничество? Но мамы демонстрировали просто таки олимпийское благородство. Частенько малыши начинали ползти за чужой игрушкой и переползали на другую дорожку. Мамы бодро менялись гаджетами и игрушками, делились угощениями и продолжали дистанцию вместе с малышами.

Давай, сынок, поднажми! Вот он финиш! Фото: Ольга ЖУКОВА

Давай, сынок, поднажми! Вот он финиш!Фото: Ольга ЖУКОВА

Или вот, например, папы. Их роль в спорте явно недооценена. Девчушка как-то не энтузиазма ползла к маме, но стоило сменить тренера и выпустить папу, как доча набрала небывалую для восьмимесячного спортсмена скорость и вот он финиш!

Некоторые присаживались передохнуть и пообщаться с соседями. Согласитесь, десять метров – солидное расстояние. Так что никаких к претензий к уставшим участникам быть не может. Путь неблизкий. Без привала никак.

Не обошлось без романтики. Малыш, завидев красивую девочку на соседней дорожке, сел сраженный красотой и глаз не сводил с прекрасной незнакомки. Незнакомка, к слову, поняла, что произвела впечатление и демонстрировала поклоннику самую свою лучшую улыбку.

Как говорится, любви все возрасты покорны - вот так сидел и смотрел на девочку Фото: Ольга ЖУКОВА

Как говорится, любви все возрасты покорны - вот так сидел и смотрел на девочкуФото: Ольга ЖУКОВА

Ну и рекорд этого забега – 27 секунд принадлежит Ванечке семи месяцев от роду . Что, больше установленного в 2017 году рекорда. В том году дистанция в десять метров была преодолена за 26 секунд. По словам тренера, по совместительству мамы, Иван родился таким резвым и быстрым. Специально они не тренировались.

Иван-Чемпион! проползти 10 метров за 27 секунд - прекрасный результат! Фото: Ольга ЖУКОВА

Иван-Чемпион! проползти 10 метров за 27 секунд - прекрасный результат!Фото: Ольга ЖУКОВА

Как рассказала арт-директор детского центра «Акуна матата» Лилия это уже третий чемпионат ползунков. Недавно к нему добавились бегунки и маленькие водители.

- Первый год был установлен рекорд в 26 секунд среди ползунков , который пока никто не смог побить. Среди бегунков – это 13 секунд. Возраст ползунков о 6 месяцев до двенадцати. С двенадцати до восемнадцати – бегунки. С восемнадцати до трех – это маленькие водители. В этом году у нас рекордное количество участников – более 300!!! Мы были вынуждены закрыть регистрацию за три недели до начала. Но мамы просят – пожалуйста, проведите. И сейчас мы продумываем дистанции для детей четырех и пяти лет, потому что наши дети растут. Еще продумываем соревнования – мама, папа, я – счастливая семья – для семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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