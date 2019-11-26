2019-11-26T13:05:26+03:00
Общество

В ЛНР празднуют День флага

Государственный символ был утвержден 26 ноября 2014 года
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ДАНФото: ДАН
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Сегодня в Луганской Народной Республике празднуют День Государственного флага. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что, когда Республика только делала первые самостоятельные шаги, 26 ноября 2014 года был утвержден официальный триколор, знак независимости, который гордо представляет государство, подчеркивая идентичность жителей Луганщины.

- Наш флаг – символ упорства, стремления к победе, свободы, единства с братским российским народом, верности идеалам дедов и прадедов, - отметил Леонид Иванович.

Лидер государства подчеркнул, что этот день стал связующей нитью между прошедшими событиями и нашим настоящим, так как государственный флаг – не только знак признания прошлого, но и залог будущего процветания.

- Мы гордимся нашей Родиной, историей, чтим традиции. Желаю, чтобы на луганской земле всегда был мир, счастье и взаимопонимание, - поздравил жителей Глава ЛНР Леонид Пасечник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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