Киев обостряет обстановку в районе разведения «Богдановка-Петровское»

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-26T11:52:11+03:00

Украинская сторона продолжает обострять обстановку в районе разведения сил и средств Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Об этом сообщили в НМ ДНР

Изменить размер текста: A A

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинская сторона продолжает обострять обстановку в районе разведения сил и средств на участке Богдановка-Петровское.

- Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ из стрелкового оружия вблизи Петровского в момент проведения мониторинга специальной миссии ОБСЕ, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали о том, что разведка Республики зафиксировала движение к линии боевого соприкосновения колонны из семи единиц инженерной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

- Не исключаем, что украинская сторона, на фоне демонтажа старых фортификационных сооружений, в нарушение достигнутых договорённостей, возводит новые инженерные укрепления, - отметили в Управлении Народной милиции ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, я танцую» - Танец собачки из приюта взорвал соцсети

Социальные сети покорила танцующая собака из донецкого приюта [видео] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU