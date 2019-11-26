Киев обостряет обстановку в районе разведения «Богдановка-Петровское»
В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинская сторона продолжает обострять обстановку в районе разведения сил и средств на участке Богдановка-Петровское.
- Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ из стрелкового оружия вблизи Петровского в момент проведения мониторинга специальной миссии ОБСЕ, - говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве рассказали о том, что разведка Республики зафиксировала движение к линии боевого соприкосновения колонны из семи единиц инженерной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
- Не исключаем, что украинская сторона, на фоне демонтажа старых фортификационных сооружений, в нарушение достигнутых договорённостей, возводит новые инженерные укрепления, - отметили в Управлении Народной милиции ДНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мама, я танцую» - Танец собачки из приюта взорвал соцсети
Социальные сети покорила танцующая собака из донецкого приюта [видео] (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU