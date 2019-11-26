2019-11-26T11:52:11+03:00
Политика

Киев обостряет обстановку в районе разведения «Богдановка-Петровское»

Об этом сообщили в НМ ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украинская сторона продолжает обострять обстановку в районе разведения сил и средствУкраинская сторона продолжает обострять обстановку в районе разведения сил и средствФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинская сторона продолжает обострять обстановку в районе разведения сил и средств на участке Богдановка-Петровское.

- Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ из стрелкового оружия вблизи Петровского в момент проведения мониторинга специальной миссии ОБСЕ, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали о том, что разведка Республики зафиксировала движение к линии боевого соприкосновения колонны из семи единиц инженерной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

- Не исключаем, что украинская сторона, на фоне демонтажа старых фортификационных сооружений, в нарушение достигнутых договорённостей, возводит новые инженерные укрепления, - отметили в Управлении Народной милиции ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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