Новый год в Луганске 2020: в городе начали устанавливать елку и монтировать иллюминацию

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-25T17:47:17+03:00

Новый год в Луганске 2020 стартовал за неделю до окончания осени – в городе начались новогодние приготовления

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С каждым годом подготовка к новому году начинается все раньше и раньше – в этом году Новый год в Луганске 2020 начался за неделю до окончания календарной осени. А вот помнится в далеком детстве елки начинали готовить недели за две до 31 декабря. Сейчас же, например, промышленные супермаркеты украсились к новому году уже в первой половине ноября. Луганск приступил к подготовке на минувших выходных. В соцсетях появилось фото театральной площади, где уже начали собирать каркас елки.

А специалисты «Горсвета» приступили к монтажу иллюминации к новогодним праздникам. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщили в администрации города.

– Мы начали украшать город. Новые конструкции будут на кольце Гаевого, в районе Краснодонского выезда, также добавим иллюминацию по городу, – рассказал директор предприятия Владимир Родионов.

Так же в Луганске к новогодним работам приступили сотрудники комбината зеленого хозяйства и благоустройства. На их совести установка праздничных инсталляций на улице Советской, также ведутся работы в районе памятника «Божьей Матери» и в парке Горького.

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ИСТОЧНИК KP.RU