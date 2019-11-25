На шахте в Торезе погиб рабочий
На одной из шахт Донбасса произошла трагедия. На угледобывающем предприятии Тореза погиб горнорабочий. Мужчина погиб в результате несчастного случая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.
- В Торезе по улице Баумана на шахте «Прогресс» 24 ноября в главном вентиляционном штреке произошел несчастный случай. Во время проведения работ на рельсовом пути вагонеткой получил смертельную травму головы горнорабочий 1973 года рождения, — сказано в сообщении.
В спасательном ведомстве отметили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.
Это второй несчастный случай в Торезе за этот месяц. Восьмого ноября на одной из горных выработок Тореза погибли двое мужчин, одному из которых было всего шестнадцать лет, а второму тридцать. Мужчины не поднялись на поверхность, после чего их нашли мертвыми на глубине 800 метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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