2019-11-25T10:45:43+03:00
Общество

Ко Дню борьбы со СПИДом во всех городах Республики пройдет флешмоб

Флешмобы будут беспрерывно проходить с 10 до 15 часов
Екатерина Сорока
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Присоединиться к флешмобу может каждый. Фото: p-71.spb.ruПрисоединиться к флешмобу может каждый. Фото: p-71.spb.ru
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В течение всего дня 1 декабря во всех городах Республики пройдут флешмобы посвященные Дню борьбы со СПИДом. Организацией мероприятий занимается министерство молодежи, спорта и туризма ДНР.

Флешмоб пройдет во всех городах Республики:

Донецк – Парк «Кованых фигур» - с 13.00 до 15.00, Торговый центр «Континент» – 10.00 до 12.00;

Амвросиевка – площадь имени Ленина и микрорайон «Черемушки»;

Горловка – площадь Победы, у фонтана;

— Торез – улица Николаева, возле Автовокзала с 10.00 до 12.00;

— Ждановка – улица Ленина, сквер возле братской могилы Советским воинам-освободителям;

Макеевка – территория перед ЦУМом, бульвар Горбачева, 1;

— Кировское – площадь имени Кирова с 12.00 до 13.00;

Харцызск – площадь имени Ленина с 14.00 до 15.00;

Шахерск – площадь Театральная, 7;

— Снежное – площадь Ленина ЦКД «Снежинка» с 10.00 до 12.00;

Ясиноватая – площадь Ленина с 10.00 до 11.00;

— Тельманово – поселок Тельманово, улица Первомайская 140, Тельмановская гимназия с 12.00 до 13.00;

Енакиево – площадь Ленина, перед КАУ «КДЦ» с 12.00 до 13.00;

— Горловка – площадь Победы, у фонтана с 12.00 до 14.00;

Новоазовск – улица Энгельса 80б, МОЛ «Новоазовская Общеобразовательная школа номер 1»;

Дебальцево – улица Советская, центральная площадь с 10.00 до 14.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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