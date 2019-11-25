Ко Дню борьбы со СПИДом во всех городах Республики пройдет флешмоб
В течение всего дня 1 декабря во всех городах Республики пройдут флешмобы посвященные Дню борьбы со СПИДом. Организацией мероприятий занимается министерство молодежи, спорта и туризма ДНР.
Флешмоб пройдет во всех городах Республики:
— Донецк – Парк «Кованых фигур» - с 13.00 до 15.00, Торговый центр «Континент» – 10.00 до 12.00;
— Амвросиевка – площадь имени Ленина и микрорайон «Черемушки»;
— Горловка – площадь Победы, у фонтана;
— Торез – улица Николаева, возле Автовокзала с 10.00 до 12.00;
— Ждановка – улица Ленина, сквер возле братской могилы Советским воинам-освободителям;
— Макеевка – территория перед ЦУМом, бульвар Горбачева, 1;
— Кировское – площадь имени Кирова с 12.00 до 13.00;
— Харцызск – площадь имени Ленина с 14.00 до 15.00;
— Шахерск – площадь Театральная, 7;
— Снежное – площадь Ленина ЦКД «Снежинка» с 10.00 до 12.00;
— Ясиноватая – площадь Ленина с 10.00 до 11.00;
— Тельманово – поселок Тельманово, улица Первомайская 140, Тельмановская гимназия с 12.00 до 13.00;
— Енакиево – площадь Ленина, перед КАУ «КДЦ» с 12.00 до 13.00;
— Горловка – площадь Победы, у фонтана с 12.00 до 14.00;
— Новоазовск – улица Энгельса 80б, МОЛ «Новоазовская Общеобразовательная школа номер 1»;
— Дебальцево – улица Советская, центральная площадь с 10.00 до 14.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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