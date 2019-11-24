Украинские националисты готовят диверсию на «Азовстали»

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-24T15:41:13+03:00

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На мариупольском металлургическом комбинате усилена охрана и пропускная система. Это связано с информацией о готовящейся украинскими националистами диверсии на предприятии. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Начальник управления Службы безопасности Украины по Донецкой области в экстренном порядке в Мариуполе провел совещание с руководителями силовых ведомств, на котором озвучил информацию о подготовке украинскими экстремистами теракта на мариупольском металлургическом комбинате «Азовсталь» В этой связи нами отмечено усиление охраны объекта и пропускного режима, - сообщили в НМ ДНР.

По данным разведки Донецкой Народной Республики, на металлургическом заводе провели тренировку действий сотрудников при возникновении чрезвычайной ситуации.

- В которой в том числе были задействованы сотрудники правоохранительных органов и служб быстрого реагирования, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU