2019-11-24T11:26:50+03:00
Общество

5 декабря «Комсомолка» проведет день подписчика на главпочтамте

Печатную продукцию презентуют сотрудники редакции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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«Комсомольская правда» всегда вызывает интерес потенциальных подписчиков«Комсомольская правда» всегда вызывает интерес потенциальных подписчиковФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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5 декабря «Комсомольская правда» примет участие в дне подписчика на донецком главпочтамте. Начало – в 10:00.

- Приглашаем всех потенциальных подписчиков и тех, кто уже давно знаком с изданием, - говорят в редакции донецкой «Комсомолки».

Найти столик с газетами не составит труда. Возле него будет баннер «Не расстанусь с «Комсомолкой!»

Подписка на газету всегда обходится дешевле, чем покупка в киоске. Давайте подсчитаем, насколько это выгодно.

Подписка на весь 2020 год на полный комплект ежедневной «Комсомольской правды» (4 номера в неделю) обойдется вам с учетом стоимости оформления в 2 тысячи 361 рубль. Покупка же газеты в киоске в течение этого периода будет стоить 4 тысячи 7 рублей. Получается экономия в 1 тысячу 646 рублей.

Годовая подписка на еженедельник «Комсомольской правды» (толстушку) составляет 861 рубль. А на покупку газеты в киоске вы потратите 1 тысячу 325 рублей. Экономия – 464 рубля.

Разница между подпиской и покупкой ежедневных выпусков «Комсомолки» (по отдельности - вторник, среда и пятница) – 351 рубль.

Адрес Донецкого главпочтамта: улица Артема, 72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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