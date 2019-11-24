Стало известно, что Донецк расстреляли из тяжелых минометов боевики 56-й украинской бригады
В минувшие сутки украинская армия сосредоточила огонь на Донецке. В половине пятого вечера основной удар пришелся на район аэропорта. По нему выпустили 33 мины калибром 120 миллиметров. А спустя час пять мин прилетели в расположенный рядом поселок Октябрьский.
- Грохотало от взрывов даже в центре Донецка, - говорит дончанка Валентина Зимина.
В управлении Народной милиции сообщили, что огонь по северо-западным окраинам столицы вели со стороны Песок боевики 56-й отдельной мотопехотной бригады по приказу командира Игоря Иванова. Кстати, в июле от минометного огня этой бригады погибла 67-летняя жительница Октябрьского. В момент обстрела она находилась во дворе своего дома по улице Макаренко.
В этот раз по счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.
Также вчера ВСУ обстреляли пригороды Донецка - Спартак, Старомихайловку, Александровку. Под огнем оказались Ясиноватая, Жабичево и Крутая Балка (донецкое направление), поселок шахты имени Гагарина (горловское направление), Докучаевск и Коминтерново (мариупольское направление).
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз, – отметили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 67 единиц.
В предыдущие сутки, 22 ноября, по территории ДНР было выпущено 40 боеприпасов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В убийстве пожилой дончанки виноват командир 56-й бригады ВСУ Игорь Иванов
В ДНР назвали фамилию украинского комбрига, виновного в обстреле Донецка (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU