2019-11-24T11:06:18+03:00
Политика

Стало известно, что Донецк расстреляли из тяжелых минометов боевики 56-й украинской бригады

По столице ДНР они выпустили 38 мин калибром 120 миллиметров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Донецку украинские военные стреляли из 120-миллиметровых минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо Донецку украинские военные стреляли из 120-миллиметровых минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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В минувшие сутки украинская армия сосредоточила огонь на Донецке. В половине пятого вечера основной удар пришелся на район аэропорта. По нему выпустили 33 мины калибром 120 миллиметров. А спустя час пять мин прилетели в расположенный рядом поселок Октябрьский.

- Грохотало от взрывов даже в центре Донецка, - говорит дончанка Валентина Зимина.

В управлении Народной милиции сообщили, что огонь по северо-западным окраинам столицы вели со стороны Песок боевики 56-й отдельной мотопехотной бригады по приказу командира Игоря Иванова. Кстати, в июле от минометного огня этой бригады погибла 67-летняя жительница Октябрьского. В момент обстрела она находилась во дворе своего дома по улице Макаренко.

В этот раз по счастливой случайности обошлось без жертв и пострадавших среди мирного населения.

Также вчера ВСУ обстреляли пригороды Донецка - Спартак, Старомихайловку, Александровку. Под огнем оказались Ясиноватая, Жабичево и Крутая Балка (донецкое направление), поселок шахты имени Гагарина (горловское направление), Докучаевск и Коминтерново (мариупольское направление).

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз, – отметили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 67 единиц.

В предыдущие сутки, 22 ноября, по территории ДНР было выпущено 40 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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