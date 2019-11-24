Из-за больших очередей в ЛНР продлили регистрацию автомобилей до 31 марта
Среди автомобилистов Луганской Народной Республики небывалый ажиотаж, а в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) громадные очереди. Владельцы машин и мотоциклов спешат пройти регистрацию до 31 декабря. В противном случае их ждет штраф в размере от 500 до 2000 рублей.
Власти Республики с 1 ноября даже увеличили время работы МРЭО. Но на ситуацию это серьезно не повлияло. Ведь по некоторым оценкам, треть всех машин не поставлена на учет в ЛНР.
Поэтому Глава Республики Леонид Пасечник дал поручение правительству продлить срок регистрации. И такое решение было принято. Совет министров установил, что физические лица, которые эксплуатируют на территории Луганской Народной Республики автомобили с украинской регистрацией, должны пройти госрегистрацию в МВД ЛНР до 31 марта 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU