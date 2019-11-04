2019-11-04T21:01:26+03:00
Политика

В ЛНР продлили время работы подразделений МРЭО

Жители Республики спешат до 31 декабря зарегистрировать свой транспорт
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Во вторник и четверг подразделения МРЭО работают на два часа дольше. Фото: lug-info.comВо вторник и четверг подразделения МРЭО работают на два часа дольше. Фото: lug-info.com
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В ЛНР все физические лица, которые эксплуатируют на территории Республики транспорт с украинской регистрацией, должны до 31 декабря пройти госрегистрацию в МВД ЛНР. В противном случае их ждет штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Поэтому сейчас в подразделениях межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) большой наплыв посетителей.

- В связи с увеличением количества обращений граждан по вопросам перерегистрации транспортных средств, было принято решение о пересмотре графика работы подразделений МРЭО, - сообщили в центре общественных связей МВД.

С 1 ноября все подразделения МРЭО работают по следующему графику: понедельник – неприемный день; вторник – 08.00-19:00; среда – 08.00-17.00; четверг 08.00 – 19.00; пятница – 08.00-16.00; суббота – 08.00-13.00, воскресенье – выходной. В будние дни подразделения МРЭО работают без перерыва.

Ранее подразделения МРЭО работали со вторника по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу – с 08.00 до 16.00, в субботу - с 08.00 до 13.00.

Напоминаем адреса подразделений МРЭО:

- МРЭО Луганска: Луганск, ул. Линева, 150. Территория обслуживания: Луганск, Лутугино, Лутугинский район, Славяносербск и Славяносербский район.

- МРЭО Краснодона: Краснодон, ул. Артема, 10. Территория обслуживания: Краснодон и Краснодонский район, Свердловск и Свердловский район.

- МРЭО Красного Луча: Красный Луч, ул. Хрустальское шоссе, 10. Территория обслуживания: Красный Луч, Ровеньки, Антрацит и Антрацитовский район.

- МРЭО Стаханова: Стаханов, ул. 395-й Шахтерской Дивизии, 14а. Территория обслуживания: Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Первомайск, Перевальск и Перевальский район.

Кстати, в скором времени в Перевальске будет открыт дополнительный регистрационно-экзаменационный пункт МРЭО Стаханова по адресу: Перевальск, ул. Боголюбова, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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