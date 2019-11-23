2019-11-23T18:11:54+03:00
Политика

Перевозить товары между Республиками станет проще

Правительство упростило процедуру провоза товаров
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Теперь провозить товары между республиками станет проще. Фото: ДАНТеперь провозить товары между республиками станет проще. Фото: ДАН
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Власти Донецкой Народной Республики упростили порядок трансграничного перемещения товаров из Луганской Народной Республики. Это, думается, упростит жизнь предпринимателей.

- Правительство, с целью упрощения процедуры перемещения товаров через административную границу с ЛНР, исключило из текста постановления правительства ДНР от 10 июля 2019 года № 16-1 норму, предусматривающую необходимость оформления в органах доходов и сборов пропуска на транспортное средство, — сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

Многих вообще удивляет наличие таможни между республиками.

Теперь для ввоза и вывоза товаров через границу с ЛНР будет использоваться единый унифицированный документ товарно-транспортная накладная, зарегистрированная в органах доходов и сборов той Республики, из которой происходит отправление груза.

Раньше для этого требовался пропуск и товарно-транспортная накладная.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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