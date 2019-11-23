Перевозить товары между Республиками станет проще

СЕГОДНЯ 18:11 2019-11-23T18:11:54+03:00

Теперь провозить товары между республиками станет проще. Фото: ДАН

Изменить размер текста: A A

Власти Донецкой Народной Республики упростили порядок трансграничного перемещения товаров из Луганской Народной Республики. Это, думается, упростит жизнь предпринимателей.

- Правительство, с целью упрощения процедуры перемещения товаров через административную границу с ЛНР, исключило из текста постановления правительства ДНР от 10 июля 2019 года № 16-1 норму, предусматривающую необходимость оформления в органах доходов и сборов пропуска на транспортное средство, — сообщили в пресс-службе правительства ДНР.

Многих вообще удивляет наличие таможни между республиками.

Теперь для ввоза и вывоза товаров через границу с ЛНР будет использоваться единый унифицированный документ товарно-транспортная накладная, зарегистрированная в органах доходов и сборов той Республики, из которой происходит отправление груза.

Раньше для этого требовался пропуск и товарно-транспортная накладная.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU