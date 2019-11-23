Перевозить товары между Республиками станет проще
Власти Донецкой Народной Республики упростили порядок трансграничного перемещения товаров из Луганской Народной Республики. Это, думается, упростит жизнь предпринимателей.
- Правительство, с целью упрощения процедуры перемещения товаров через административную границу с ЛНР, исключило из текста постановления правительства ДНР от 10 июля 2019 года № 16-1 норму, предусматривающую необходимость оформления в органах доходов и сборов пропуска на транспортное средство, — сообщили в пресс-службе правительства ДНР.
Многих вообще удивляет наличие таможни между республиками.
Теперь для ввоза и вывоза товаров через границу с ЛНР будет использоваться единый унифицированный документ товарно-транспортная накладная, зарегистрированная в органах доходов и сборов той Республики, из которой происходит отправление груза.
Раньше для этого требовался пропуск и товарно-транспортная накладная.
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ИСТОЧНИК KP.RU