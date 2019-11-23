Беби-бум! За 2019 год население в Республике пополнилось почти на 9 тысяч маленьких граждан

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-23T17:31:17+03:00

Девочек и мальчиков почти равное количество, но будущих защитников все же на 500 больше

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В министерстве юстиций подсчитали, сколько за 2019 год в Республике родилось малышей. Оказалось, что в этом году население ДНР возросло на 8.5 тысяч маленьких граждан. Количество мальчиков и девочек примерно одинаковое. Но все же будущих защитников на 500 малышей больше. Об этом на днях сообщили в пресс-службе ведомства.

— С 1 января по 20 ноября 2019 года в Донецкой Народной Республике родился 8 641 ребенок, из них мальчиков – 4 564, девочек 4 077, — говорится в сообщении, — Наибольшее количество записей актов о рождении составлено Кировским отделом ЗАГС Донецкого городского управления юстиций – 632 записи, и Киевским отделом ЗАГС – 584 записи.

Окончательные подсчеты детишек в этом году делать еще рано. До начала нового 2020 года еще больше месяца. Кто знает, сколько еще в роддомах Республики за это время появится на свет малышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU