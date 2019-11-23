2019-11-23T15:16:23+03:00
Общество

На время шторма по всей Горловке расставили специальные пункты обогрева

В таких пунктах также можно получить первую медицинскую помощь при обморожении
Екатерина Сорока
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Этот плакат нарисовали сотрудники ДК «Ветеран». Фото: t.me/Prihodko1970Этот плакат нарисовали сотрудники ДК «Ветеран». Фото: t.me/Prihodko1970
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Вот же вторую неделю МЧС ДНР регулярно присылает сообщения со штормовыми предупреждениями. Сильный ветер и низкая температура – застали жителей крупных городов врасплох. И даже самые теплые куртки и шапки не спасают полностью от мороза, но от них можно на время укрыться в пунктах обогрева. Такие пункты уже есть в нескольких районах Горловки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— В период устойчивого понижения температуры воздуха и ухудшения погодных условий на территории города Горловка развернута работа пунктов обогрева граждан, — говорится в сообщении.

Все пункты обогрева находятся в зданиях предприятий различных учреждений и организаций города Горловка. Узнать пункт обогрева можно по тематическим плакатам на входе в помещение.

Тот самый плакат-«спасательный маяк» для замерзших пешеходов. Фото: t.me/Prihodko1970

Тот самый плакат-«спасательный маяк» для замерзших пешеходов. Фото: t.me/Prihodko1970

— Горловка – город талантливых и неравнодушных людей, что в очередной раз подтвердили сотрудники дома культуры «Ветеран», информировав горловчан о работе пункта обогрева с помощью красивой и яркой вывески, — рассказал глава администрации Иван Приходько.

«Комсомолка» публикует полный список адресов, работающих пунктов обогревов.

Пункты обогрева работают ежедневно с 7 утра и до 5 вечера. Фото: admin-gorlovka.ru

Пункты обогрева работают ежедневно с 7 утра и до 5 вечера. Фото: admin-gorlovka.ru

Некоторые пункты обогрева работают круглосуточно. Фото: admin-gorlovka.ru

Некоторые пункты обогрева работают круглосуточно. Фото: admin-gorlovka.ru

Кроме теплого уголка в пункте обогрева предоставят первую медицинскую помощь. Фото: admin-gorlovka.ru

Кроме теплого уголка в пункте обогрева предоставят первую медицинскую помощь. Фото: admin-gorlovka.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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