На время шторма по всей Горловке расставили специальные пункты обогрева
Вот же вторую неделю МЧС ДНР регулярно присылает сообщения со штормовыми предупреждениями. Сильный ветер и низкая температура – застали жителей крупных городов врасплох. И даже самые теплые куртки и шапки не спасают полностью от мороза, но от них можно на время укрыться в пунктах обогрева. Такие пункты уже есть в нескольких районах Горловки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— В период устойчивого понижения температуры воздуха и ухудшения погодных условий на территории города Горловка развернута работа пунктов обогрева граждан, — говорится в сообщении.
Все пункты обогрева находятся в зданиях предприятий различных учреждений и организаций города Горловка. Узнать пункт обогрева можно по тематическим плакатам на входе в помещение.
Тот самый плакат-«спасательный маяк» для замерзших пешеходов. Фото: t.me/Prihodko1970
— Горловка – город талантливых и неравнодушных людей, что в очередной раз подтвердили сотрудники дома культуры «Ветеран», информировав горловчан о работе пункта обогрева с помощью красивой и яркой вывески, — рассказал глава администрации Иван Приходько.
«Комсомолка» публикует полный список адресов, работающих пунктов обогревов.
Пункты обогрева работают ежедневно с 7 утра и до 5 вечера. Фото: admin-gorlovka.ru
Некоторые пункты обогрева работают круглосуточно. Фото: admin-gorlovka.ru
Кроме теплого уголка в пункте обогрева предоставят первую медицинскую помощь. Фото: admin-gorlovka.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU
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