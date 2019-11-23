Чему будет посвящен новый дизайн талончика в общественный транспорт

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-23T14:22:32+03:00

Вот такой красочный талончик будет у нас в декабре. Фото: КП "Донэлектроавтотранс"

В декабре исполнится 80 лет со дня открытия в Донецке движения троллейбусов

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Новый дизайн талонов в декабре КП "Донэлектроавтотранс" решили посвятить 80-летию троллейбусного движения в Донецке. И недооценивать этот юбилей сложно, а увидеть эволюцию "рогатенького" можно, только взглянув на талон.

31 декабря 1939 года в городе Сталино был торжественно отправлен на маршрут первый троллейбус. На маршрут вышли тогда всего две машины. Всю ночь они возили пассажиров бесплатно — в качестве новогоднего подарка, сообщает краеведческий сайт "Донецкий".

Когда вы стоите на остановке, с неба сыплет то ли дождь, то ли снег, а от ветра спрятаться невозможно нигде, то в этот момент вы мечтаете увидеть только одни родные глаза – желтые фары троллейбуса.

К тому же, донецкие троллейбусы, да и трамваи тоже у нас героические. Они вывозили людей пока могли из самых опасных районов, они, как и мы, попадали под обстрелы, они тоже гибли, порой вместе со своими водителями. И, наверное, когда троллейбусы дремлют ночью в депо, свесив устало свои рожки, им продолжают сниться Путиловский мост и улица Стратонавтов. Их колеса еще помнят тамошний асфальт без воронок и следов гусениц.

И мало кто задумывается, что сами троллейбусы настоящие старожилы нашего города. В этом году в декабре исполняется 80 лет с момента появления в Донецке троллейбусного движения. Сейчас сложно представить , как дончане обходились без него.

А потому покупаем талоны, тем более, что с 2014 года оплата проезда не выросла и по-прежнему составляет всего 3 рубля!

Поздравляем с юбилеем всех, кто причастен к работе троллейбусов. Пусть транспорт реже выходит из строя, появляются новые маршруты, а пассажиры радуют хорошим настроением!

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ИСТОЧНИК KP.RU