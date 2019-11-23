Спасатели вернули воду в села Новоазовского района

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-23T10:30:43+03:00

Две недели люди из трех сел были без воды из-за аварии

Изменить размер текста: A A

Подача воды абонентам сел Ковское, Маркино и Щербак, расположенных в Новоазовском районе ДНР, возобновлена.

- Шестого ноября в Новоазовском районе произошел выход из строя двух глубинных скважинных погружных насосов, в результате чего без водоснабжения остались населенные пункты Маркино, Щербак, Ковское. Вчера, 22 ноября, водоснабжение восстановлено, – сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

Также из-за этого с 16 ноября без воды оставались 140 абонентов села Гусельщиково, которое находится в том же районе. Пока не было восстановлено водоснабжение, жителям привозили воду спасатели.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом. Только вдуматься – дети, которые сейчас учатся в первых классах, не знают жизни без войны. Когда она началась – этим крохам было по одному годику. Они делали первые шаги и произносили первые слова под страшные звуки орудий (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU