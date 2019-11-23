2019-11-23T10:30:43+03:00
Общество

Спасатели вернули воду в села Новоазовского района

Две недели люди из трех сел были без воды из-за аварии
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Поломка произошла 6 ноября. Фото: pravda.ruПоломка произошла 6 ноября. Фото: pravda.ru
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Подача воды абонентам сел Ковское, Маркино и Щербак, расположенных в Новоазовском районе ДНР, возобновлена.

- Шестого ноября в Новоазовском районе произошел выход из строя двух глубинных скважинных погружных насосов, в результате чего без водоснабжения остались населенные пункты Маркино, Щербак, Ковское. Вчера, 22 ноября, водоснабжение восстановлено, – сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

Также из-за этого с 16 ноября без воды оставались 140 абонентов села Гусельщиково, которое находится в том же районе. Пока не было восстановлено водоснабжение, жителям привозили воду спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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