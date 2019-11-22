«Дать воду в больницу прифронтового поселка!» Леонид Пасечник встретился с жителями Калиново
В Первомайске Глава ЛНР Леонид Пасечник во время личного приема жителей поручил ответственным службам решить их проблемы. Так, главный врач Калиновской больницы попросила Леонида Ивановича оказать содействие в вопросе бурения новой скважины для обеспечения медучреждения водой. Глава поручил руководителям предприятия «Востокгеология» пробурить новую скважину, если это возможно.
Калиново - одна из самых горячих точек, самое ближнее село к линии соприкосновения сторон.
- Жителям там приходится тяжелее всего в нашей Республике, – рассказал Пасечник.
Проблемы, с которыми люди шли к Главе ЛНР, характерны для всех районов Республики.
- Это автодороги, крыши, жилье, состояние водопроводных сетей и все, что с ними связано, наше коммунальное хозяйство, - подчеркнул он.
Леонид Пасечник планирует провести личные приемы граждан во всех городах. Ранее он встретился с жителями Ровеньков.
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