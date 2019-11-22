2019-11-22T22:22:10+03:00
Политика

«Дать воду в больницу прифронтового поселка!» Леонид Пасечник встретился с жителями Калиново

Глава ЛНР запланировал личные приемы жителей во всех городах Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
«Дать воду в больницу в прифронтовом поселке!» Леонид Пасечник встретился с жителями Калиново. Фото: Фейсбук«Дать воду в больницу в прифронтовом поселке!» Леонид Пасечник встретился с жителями Калиново. Фото: Фейсбук
Изменить размер текста:

В Первомайске Глава ЛНР Леонид Пасечник во время личного приема жителей поручил ответственным службам решить их проблемы. Так, главный врач Калиновской больницы попросила Леонида Ивановича оказать содействие в вопросе бурения новой скважины для обеспечения медучреждения водой. Глава поручил руководителям предприятия «Востокгеология» пробурить новую скважину, если это возможно.

Калиново - одна из самых горячих точек, самое ближнее село к линии соприкосновения сторон.

- Жителям там приходится тяжелее всего в нашей Республике, – рассказал Пасечник.

Проблемы, с которыми люди шли к Главе ЛНР, характерны для всех районов Республики.

- Это автодороги, крыши, жилье, состояние водопроводных сетей и все, что с ними связано, наше коммунальное хозяйство, - подчеркнул он.

Леонид Пасечник планирует провести личные приемы граждан во всех городах. Ранее он встретился с жителями Ровеньков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом. Только вдуматься – дети, которые сейчас учатся в первых классах, не знают жизни без войны. Когда она началась – этим крохам было по одному годику. Они делали первые шаги и произносили первые слова под страшные звуки орудий (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Луганске задержали коммунальщиков за присвоение и растрату имущества
Завтра в Донецке пройдет крупная продовольственная ярмарка
Доступ к интернету в ДНР осложнен из-за аварии в Ростовской области
«В тылу у вас надежные люди»: Алексей Кулемзин поздравил 11-й гвардейский мотострелковый полк с 5-летием основания
27 ноября Леонид Пасечник проведет прямую линию
Кравченко приказал спецназу нейтрализовать националистов, если они устроят провокацию в Золотом
На участке разведения «Петровское – Богдановка» стороны приступили к устранению нарушений
Оператор «Феникс» создаст более гибкие тарифы
23 ноября в Донецке пройдет акция «Если добрый ты…»
В Еленовке из-за обстрелов со стороны Украины поврежден жилой дом
В СЦКК рассказали, что украинские военные открывали огонь на донецком и мариупольском направлениях
В Донецком художественном музее открылась выставка памяти Юрия Зорко
Пострадавшие от украинских обстрелов жители Ясиноватой подали иск о возмещении ущерба в Европейский суд по правам человека
Новый год в Луганске – 2020: В какие дни у луганчан будут праздничные выходные
Полиция разыскивает очевидцев взрыва легкового автомобиля в Торезе
Украинские солдаты высылают домой по почте даже боевые гранаты
Украинские националисты готовили теракт на блокпосту ВСУ
Как Зеленский собирается снимать флаги ЛНР?
Ветеран «АТО» высмеял президента Зеленского из-за открытия моста в Станице Луганской
ВСУ строят новые позиции в Золотом
Как живут контактные зоопарки в бетонных джунглях Донецка?
Украинский десантник сжег полевую столовую
Женщина спасла зарытых заживо котят
Финалистка «Comedy Баттл» на ТНТ Ярослава Тринадцатко выступит в Донецке с большой шоу-программой
МВД ЛНР об украинском «плане депортации народа Донбасса»: Мы не допустим даже теоретического исполнения подобных фантазий властей незалежной
В республики Донбасса прибыл 92-й гуманитарный конвой
ВСУ обстреляли донецкое, горловское и мариупольское направления
Пятеро взрослых и двое младенцев пострадали на пожаре в доме в Молодогвардейске