«Дать воду в больницу прифронтового поселка!» Леонид Пасечник встретился с жителями Калиново

22 Нояб. 22:01 2019-11-22T22:22:10+03:00

«Дать воду в больницу в прифронтовом поселке!» Леонид Пасечник встретился с жителями Калиново. Фото: Фейсбук

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В Первомайске Глава ЛНР Леонид Пасечник во время личного приема жителей поручил ответственным службам решить их проблемы. Так, главный врач Калиновской больницы попросила Леонида Ивановича оказать содействие в вопросе бурения новой скважины для обеспечения медучреждения водой. Глава поручил руководителям предприятия «Востокгеология» пробурить новую скважину, если это возможно.

Калиново - одна из самых горячих точек, самое ближнее село к линии соприкосновения сторон.

- Жителям там приходится тяжелее всего в нашей Республике, – рассказал Пасечник.

Проблемы, с которыми люди шли к Главе ЛНР, характерны для всех районов Республики.

- Это автодороги, крыши, жилье, состояние водопроводных сетей и все, что с ними связано, наше коммунальное хозяйство, - подчеркнул он.

Леонид Пасечник планирует провести личные приемы граждан во всех городах. Ранее он встретился с жителями Ровеньков.

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ИСТОЧНИК KP.RU