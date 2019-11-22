Кравченко приказал спецназу нейтрализовать националистов, если они устроят провокацию в Золотом

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-22T15:34:56+03:00

Кравченко приказал спецназу нейтрализовать националистов, если они устроят провокацию во время саммита «нормандской четверки». Фото: strana.ua

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Генерал-лейтенант Владимир Кравченко, командующий «Операцией объединенных сил» («ООС») отдал распоряжение частям спецназначения нейтрализовать расположившихся в Золотом националистов, если те устроят провокации во время встречи «нормандской четверки». Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Командующий карательной операцией Кравченко отдал распоряжение личному составу ВФУ и Нацгвардии, находящемуся вблизи линии соприкосновения, об усилении бдительности при несении службы и увеличении боекомплектов к штатному оружию, - рассказал Яков Осадчий. - Также Кравченко отдал боевое распоряжение в части специального назначения о нейтрализации боевиков незаконных вооруженных формирований вплоть до физического уничтожения в дни проведения саммита «нормандской четверки», запланированного на начало декабря.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР пояснил, что это распоряжение «ООС» обусловлено угрозой возникновения боестолкновений с националистическими формированиями и «добробатами» вблизи участков разведения сил и средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU