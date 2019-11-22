2019-11-22T15:05:13+03:00
Политика

На участке разведения «Петровское – Богдановка» стороны приступили к устранению нарушений

У украинской стороны нарушений в разы больше
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Разведение сил и средств проходит по плануРазведение сил и средств проходит по плануФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

Руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что украинская сторона зеркально с Донецком начала демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств «Петровское – Богдановка».

- Начался третий и заключительный этап выполнения план-графика – это демонтаж фортификационных сооружений в районе разведения сил и средств. Как с нашей, так и с украинской стороны данные мероприятия выполняются, — говорится в сообщении Якубова.

Планируется, что процесс продлится до 4 декабря. Со стороны Республики нарушением является десятиметровый окоп, который входит в район разведения. С украинской стороны нарушений гораздо больше – порядка 50.

Ранее сообщалось, что после разведения войск в Петровском Украина начала возвращать тяжелую технику обратно. Об этом сообщали в Управлении Народной милиции Республики.

Читайте также

Фоторепортаж: Как прошло разведение сил и средств в Петровском

Процесс разведения стартовал на участке девятого ноября (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доступ к интернету в ДНР осложнен из-за аварии в Ростовской области
«В тылу у вас надежные люди»: Алексей Кулемзин поздравил 11-й гвардейский мотострелковый полк с 5-летием основания
27 ноября Леонид Пасечник проведет прямую линию
Кравченко приказал спецназу нейтрализовать националистов, если они устроят провокацию в Золотом
Оператор «Феникс» создаст более гибкие тарифы
23 ноября в Донецке пройдет акция «Если добрый ты…»
В Еленовке из-за обстрелов со стороны Украины поврежден жилой дом
В СЦКК рассказали, что украинские военные открывали огонь на донецком и мариупольском направлениях
В Донецком художественном музее открылась выставка памяти Юрия Зорко
Пострадавшие от украинских обстрелов жители Ясиноватой подали иск о возмещении ущерба в Европейский суд по правам человека
Новый год в Луганске – 2020: В какие дни у луганчан будут праздничные выходные
Полиция разыскивает очевидцев взрыва легкового автомобиля в Торезе
Украинские солдаты высылают домой по почте даже боевые гранаты
Украинские националисты готовили теракт на блокпосту ВСУ
Как Зеленский собирается снимать флаги ЛНР?
Ветеран «АТО» высмеял президента Зеленского из-за открытия моста в Станице Луганской
ВСУ строят новые позиции в Золотом
Как живут контактные зоопарки в бетонных джунглях Донецка?
Украинский десантник сжег полевую столовую
Женщина спасла зарытых заживо котят
Финалистка «Comedy Баттл» на ТНТ Ярослава Тринадцатко выступит в Донецке с большой шоу-программой
МВД ЛНР об украинском «плане депортации народа Донбасса»: Мы не допустим даже теоретического исполнения подобных фантазий властей незалежной
В республики Донбасса прибыл 92-й гуманитарный конвой
ВСУ обстреляли донецкое, горловское и мариупольское направления
Пятеро взрослых и двое младенцев пострадали на пожаре в доме в Молодогвардейске