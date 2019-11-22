На участке разведения «Петровское – Богдановка» стороны приступили к устранению нарушений
Руководитель представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что украинская сторона зеркально с Донецком начала демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств «Петровское – Богдановка».
- Начался третий и заключительный этап выполнения план-графика – это демонтаж фортификационных сооружений в районе разведения сил и средств. Как с нашей, так и с украинской стороны данные мероприятия выполняются, — говорится в сообщении Якубова.
Планируется, что процесс продлится до 4 декабря. Со стороны Республики нарушением является десятиметровый окоп, который входит в район разведения. С украинской стороны нарушений гораздо больше – порядка 50.
Ранее сообщалось, что после разведения войск в Петровском Украина начала возвращать тяжелую технику обратно. Об этом сообщали в Управлении Народной милиции Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU