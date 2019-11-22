2019-11-22T14:51:00+03:00
Общество

Оператор «Феникс» создаст более гибкие тарифы

Также планируется увеличение базовых станций в Республике
Никита МАКАРЕНКОВ
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Оператор «Феникс» создаст более гибкие тарифыОператор «Феникс» создаст более гибкие тарифыФото: Юлия АНДРИЕНКО
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К середине следующего года сотрудники республиканского мобильного оператора связи «Феникс» увеличат количество базовых станций сети стандарта 4G на территории Республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства связи Республики.

- Сейчас в работе уже больше 190 базовых станций. В планах – до середины 2020 года – довести количество базовых станций до 400 штук, - говорится в заявлении.

С начала прошлого года на обновление оборудования в общей сложности потрачено больше миллиарда рублей.

Напомним, после того, как в Республике начались проблемы со связью «Водафон» жители начали массово скупать карточки «Феникса». Очередь за ними люди занимали еще ночью, несмотря на действие комендантского часа.

- Около двух миллионов сим-карт республиканского оператора «Феникс» реализовано в Донецкой Народной Республике за четыре года, - сообщил исполняющий обязанности министра связи Республики Игорь Халепа Донецкому агентству новостей. - На данный момент продано около двух миллионов сим-карт. Число активных абонентов мобильной связи – 1 360 000.

Министр также заявил, что планируется создание более гибкой линейки тарифов с учетом реальных потребностей населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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