Оператор «Феникс» создаст более гибкие тарифы
К середине следующего года сотрудники республиканского мобильного оператора связи «Феникс» увеличат количество базовых станций сети стандарта 4G на территории Республики. Об этом сообщили в пресс-службе министерства связи Республики.
- Сейчас в работе уже больше 190 базовых станций. В планах – до середины 2020 года – довести количество базовых станций до 400 штук, - говорится в заявлении.
С начала прошлого года на обновление оборудования в общей сложности потрачено больше миллиарда рублей.
Напомним, после того, как в Республике начались проблемы со связью «Водафон» жители начали массово скупать карточки «Феникса». Очередь за ними люди занимали еще ночью, несмотря на действие комендантского часа.
- Около двух миллионов сим-карт республиканского оператора «Феникс» реализовано в Донецкой Народной Республике за четыре года, - сообщил исполняющий обязанности министра связи Республики Игорь Халепа Донецкому агентству новостей. - На данный момент продано около двух миллионов сим-карт. Число активных абонентов мобильной связи – 1 360 000.
Министр также заявил, что планируется создание более гибкой линейки тарифов с учетом реальных потребностей населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU